СМИ: у Трампа ограничат оборот информации после утечки о последствиях ударов по Ирану

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует ограничить обмен секретной информацией с Конгрессом после утечки внутренней оценки в СМИ.

Об этом Axios сообщили четверо осведомленных собеседников, пишет "Европейская правда".

Утечка предварительной оценки ущерба от боевых действий, подготовленной Разведывательным управлением Министерства обороны США, вызвала возмущение Трампа и американских чиновников, которые заявили, что она была неполной и что ее обнародование имело целью подорвать утверждение Трампа о том, что иранские ядерные объекты были "уничтожены".

"Мы объявляем войну разоблачителям", – заявил чиновник Белого дома.

Он отметил, что Федеральное бюро расследований расследует утечку информации.

"Разведывательное сообщество пытается выяснить, как усилить свои процессы, чтобы избежать утечки в СМИ частей разведывательной информации, имеющей низкий уровень достоверности", – сказал он.

Собеседники в администрации Трампа утверждают, что планируют ограничить публикации в CAPNET, системе, которую администрация использует для обмена секретной информацией с Конгрессом.

По их словам, "Оценка боевых потерь" Агентства военной разведки (DIA) была размещена в CAPNET поздно вечером в понедельник, 23 июня, а уже на следующий день фрагменты отчета появились в CNN и The New York Times.

Демократы в Конгрессе уже были возмущены тем, что администрация отказалась проинформировать некоторых членов перед бомбардировками. Поэтому планы Белого дома по дальнейшему ограничению обмена секретной информацией, вероятно, вызовут новую волну критики.

Однако чиновники администрации Трампа остаются равнодушными.

"Поймите сами: почти сразу после того, как мы разместили информацию на CAPNET, она просочилась. Нет смысла делать это снова", – добавил один из собеседников.

Отметим, 25 июня государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что после американского удара Иран "значительно отдален от создания ядерного оружия".

А министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон начал уголовное расследование по потенциальной утечке секретного отчета Агентства военной разведки.

В тот же день вечером директор Центрального разведывательного управления США Джон Редклифф подтвердил, что американский удар по иранским ядерным объектам нанес им серьезные повреждения.