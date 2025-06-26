ЦРУ підтвердило серйозну шкоду, завдану ядерній програмі Ірану

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліфф підтвердив, що американський удар по іранських ядерних об’єктах завдав їм серйозних пошкоджень.

Про це йдеться у його офіційній заяві, пише "Європейська правда".

Редкліфф заявив, що "сукупність достовірних розвідданих вказує на те, що ядерна програма Ірану зазнала серйозних пошкоджень внаслідок нещодавніх цілеспрямованих ударів".

"Це включає нові розвіддані з історично надійного та точного джерела/методу про те, що кілька ключових іранських ядерних об'єктів було знищено і їх доведеться відновлювати протягом кількох років", – заявив він.

За його словами, ЦРУ продовжує збирати додаткову інформацію, щоб забезпечити повну поінформованість відповідних осіб, які приймають рішення, та наглядових органів.

"За можливості, ми також будемо надавати оновлену інформацію американському народу, з огляду на національне значення цього питання та прагнення забезпечити прозорість", – запевнив він.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що збитки від ударів були серйозними і "все було знищено", хоча він також визнав, що розвідка США не дала однозначних висновків.

А ЗМІ публікували інформацію щодо того, що удари США по ядерній програмі Тегерана відкинули її лише на кілька місяців

Водночас державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що після американського удару Іран "значно віддалений від створення ядерної зброї".

А міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон розпочав кримінальне розслідування щодо потенційного витоку секретного звіту Агентства військової розвідки.