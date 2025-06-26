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Віткофф: створення Іраном ядерної зброї – неприпустима червона лінія

Новини — Четвер, 26 червня 2025, 08:22 — Уляна Кричковська

Спецпосланець американського президента Стів Віткофф підкреслив, що для Вашингтона створення Іраном ядерної зброї є неприпустимою "червоною лінією", здатною суттєво дестабілізувати регіон.

Про це він сказав в ефірі CNBC, пише "Європейська правда".

Журналістка запитала у Віткоффа щодо того, що США планують у майбутньому укласти потенційну "ядерну угоду" й чи, у такому випадку, є "червоною лінією" те, що іранці знову будуть намагатися збагачувати уран.

"Це, безперечно, червона лінія. Так. Це завжди було червоною лінією. Збагачення є червоною лінією, а за межами збагачення – червоною лінією є створення зброї. Ми не можемо допустити створення зброї", – наголосив спецпосланець Дональда Трампа.

Віткофф наголосив, що такий розвиток подій дестабілізує регіон.

"Тоді всім знадобиться бомба, а ми просто не можемо цього допустити. Це буде добре для всього регіону", – підсумував він.

Зазначимо, державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що після американського удару Іран "значно віддалений від створення ядерної зброї".

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліфф підтвердив цю інформацію.

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США Іран Ядерна зброя
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