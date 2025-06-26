Виткофф: создание Ираном ядерного оружия – недопустимая красная линия

Спецпосланник американского президента Стив Виткофф подчеркнул, что для Вашингтона создание Ираном ядерного оружия является недопустимой "красной линией", способной существенно дестабилизировать регион.

Об этом он сказал в эфире CNBC, пишет "Европейская правда".

Журналистка спросила у Виткоффа о том, что США планируют в будущем заключить потенциальное "ядерное соглашение" и является ли в таком случае "красной линией" то, что иранцы снова будут пытаться обогащать уран.

"Это, безусловно, красная линия. Да. Это всегда было красной линией. Обогащение является красной линией, а за пределами обогащения – красной линией является создание оружия. Мы не можем допустить создания оружия", – подчеркнул спецпосланник Дональда Трампа.

Виткофф подчеркнул, что такое развитие событий дестабилизирует регион.

"Тогда всем понадобится бомба, а мы просто не можем этого допустить. Это будет хорошо для всего региона", – подытожил он.

Отметим, государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что после американского удара Иран "значительно удален от создания ядерного оружия".

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Редклифф подтвердил эту информацию.