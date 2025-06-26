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Сейм Польщі ухвалив закон, що спрощує інвестиції в оборону

Новини — Четвер, 26 червня 2025, 09:22 — Марія Ємець

Сейм Польщі підтримав закон, що спрощує процедури інвестицій в оборону.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Закон про інвестиції оборону підтримали усі депутати, що брали участь у голосуванні – 431. Проєкт спрямований на спрощення бюрократичних процедур для інвестицій у секторі безпеки й оборони та має прискорити розширення потужностей ОПК та військової інфраструктури. 

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш перед голосуванням назвав проєкт "революційним законом, що прискорює процес інвестицій на 70%". 

За його словами, якщо раніше для запуску нового виробництва боєприпасів "з нуля" могло знадобитися дев’ять років, то з новим законодавством цей процес скоротиться утричі.

"Це історичний момент для безпеки Польської держави", – заявив міністр. 

Також Сейм Польщі схвалив вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін.

Нагадаємо, 25 червня на саміті НАТО країни Альянсу визнали Росію довгостроковою загрозою та погодили структуру видатків 5% ВВП на оборону.

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