Сейм Польши принял закон, упрощающий инвестиции в оборону

Сейм Польши поддержал закон, упрощающий процедуры инвестиций в оборону.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Закон об инвестициях в оборону поддержали все участвовавшие в голосовании депутаты – 431. Проект направлен на упрощение бюрократических процедур для инвестиций в секторе безопасности и обороны и должен ускорить расширение мощностей ОПК и военной инфраструктуры.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш перед голосованием назвал проект "революционным законом, ускоряющим процесс инвестиций на 70%".

По его словам, если раньше для запуска нового производства боеприпасов "с нуля" могло потребоваться девять лет, то с новым законодательством этот процесс сократится втрое.

"Это исторический момент для безопасности Польского государства", – заявил министр.

Также Сейм Польши одобрил выход из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин.

Напомним, 25 июня на саммите НАТО страны Альянса признали Россию долгосрочной угрозой и согласовали структуру расходов 5% ВВП на оборону.