Операція "Каліпсо": в ЄС викрили масштабну схему ввезення шахрайського імпорту з Китаю

Європейські прокурори викрили злочинну схему, пов'язану з фальсифікацією документів про китайський імпорт до Європи через грецький порт Пірей, в результаті якої грецька влада втратила близько 700 мільйонів євро митних зборів та ПДВ.

Про це йдеться в оприлюдненій у четвер заяві Європейської прокуратури (EPPO), повідомляє "Європейська правда".

Розслідування Європейської прокуратури охоплює 14 країн ЄС. Згідно з заявою, воно включало обшуки в Греції, Іспанії, Франції та Болгарії.

Під час понад 100 обшуків, проведених в офісах митних брокерів та інших місцях, було затримано десять підозрюваних, серед яких двоє митних службовців.

Правоохоронці вилучили тисячі електровелосипедів та електроскутерів, а також 480 контейнерів для подальшої перевірки та верифікації в порту Пірей. Також вони видали накази про арешт нерухомості, човнів та банківських рахунків.

Загалом було вилучено близько 5,8 млн євро в різних валютах, у тому числі 4,75 млн євро в Греції, а також кілька вогнепальних та інших видів зброї.

За даними EPPO, також було конфісковано 11 об'єктів нерухомості в Іспанії, а також 27 транспортних засобів і предмети розкоші.

За даними EPPO, у схемі брали участь кілька злочинних угруповань, яких в основному контролювали громадяни Китаю, що займалися імпортом китайських товарів до ЄС, їх розподілом і продажем, а також відмиванням грошей і пересиланням прибутку до Китаю.

Після прибуття товарів з Китаю до ЄС, переважно через порт Пірей, їх занижують у вартості або неправильно класифікують, щоб уникнути митних зборів, та продають компаніям в інших державах ЄС за схемою, розробленою для уникнення сплати ПДВ.

Нагадаємо, нещодавно ЄС оштрафував Грецію майже на 400 млн євро за зловживання аграрними фондами.

А у Чехії втретє розглянуть справу про шахрайство експремʼєра з коштами ЄС.