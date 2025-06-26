Операция "Калипсо": в ЕС раскрыли масштабную схему ввоза мошеннического импорта из Китая

Европейские прокуроры разоблачили преступную схему, связанную с фальсификацией документов о китайском импорте в Европу через греческий порт Пирей, в результате которой греческие власти потеряли около 700 млн евро таможенных пошлин и НДС.

Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении Европейской прокуратуры (EPPO), сообщает "Европейская правда".

Расследование Европейской прокуратуры охватывает 14 стран ЕС. Согласно заявлению, оно включало обыски в Греции, Испании, Франции и Болгарии.

Во время более 100 обысков, проведенных в офисах таможенных брокеров и других местах, были задержаны десять подозреваемых, среди которых двое таможенных служащих.

Правоохранители изъяли тысячи электровелосипедов и электроскутеров, а также 480 контейнеров для дальнейшей проверки и верификации в порту Пирей. Также они выдали приказы об аресте недвижимости, лодок и банковских счетов.

Всего было изъято около 5,8 млн евро в различных валютах, в том числе 4,75 млн евро в Греции, а также несколько огнестрельных и других видов оружия.

По данным EPPO, также было конфисковано 11 объектов недвижимости в Испании, а также 27 транспортных средств и предметы роскоши.

По данным EPPO, в схеме участвовали несколько преступных группировок, которых в основном контролировали граждане Китая, занимавшиеся импортом китайских товаров в ЕС, их распределением и продажей, а также отмыванием денег и пересылкой прибыли в Китай.

После прибытия товаров из Китая в ЕС, преимущественно через порт Пирей, их занижают в стоимости или неправильно классифицируют, чтобы избежать таможенных пошлин, и продают компаниям в других государствах ЕС по схеме, разработанной для избежания уплаты НДС.

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