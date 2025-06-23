У Чехії втретє розглянуть справу про шахрайство експремʼєра з коштами ЄС

Апеляційний суд Чехії в понеділок постановив відправити на повторний розгляд так звану справу "Лелече гніздо" про шахрайство із субсидіями ЄС, у якій фігурує експремʼєр і лідер найпопулярнішої партії ANO Андрей Бабіш.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Своїм рішенням суддя чеського Апеляційного суду Ева Бразілова повернула справу "Лелече гніздо" на новий розгляд, скасувавши винесений у 2024 році виправдувальний вирок.

Бразілова обґрунтувала рішення тим, що, крім вимоги про незначне доповнення доказів, суд Праги під час повторного розгляду повинен комплексно оцінити докази – чого, на думку суду, досі не було зроблено.

Нагадаємо, справа стосується фермерського господарства "Лелече гніздо", яке отримувало субсидії ЄС після того, як право власності на нього перейшло від конгломерату Agrofert, що складається з близько 250 компаній і належить Бабішу, до членів його родини. Пізніше Agrofert знову став власником ферми.

Субсидії призначалися для середнього та малого бізнесу, і Agrofert не мав на них права. Пізніше конгломерат повернув субсидію.

Андрей Бабіш не визнав себе винним і неодноразово заявляв, що звинувачення проти нього є політично мотивованими.

Муніципальний суд Праги уже виправдав Бабіша в січні 2023 року. Пізніше цей вирок скасували, але в лютому 2024 року суд знову виніс виправдальний вердикт у справі.

Андрей Бабіш став частиною опозиції після того, як його популістський центристський рух ANO програв парламентські вибори 2021 року. Партія нині лідирує в соцопитуваннях за лічені місяці до виборів парламенту.