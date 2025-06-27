Єврокомісія: Україна виконала роботу для відкриття першого кластера щодо вступу в ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала всі завдання та заслуговує на відкриття першого кластера на переговорах з ЄС, що блокує Угорщина.

Про це фон дер Ляєн сказала на пресконференції після зустрічі лідерів ЄС в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн наголосила, що під безперервним вогнем Україна ухвалює реформу за реформою.

"Це вражає. Саме тому Єврокомісія виступає за відкриття першого кластера переговорів. Україна виконала свою частину – тепер черга за нами. Адже процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує рухатися вперед", – заявила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, на саміті в Брюсселі 26 червня 26 лідерів ЄС виступили за відкриття першого кластера у вступних переговорах з Україною, але Угорщина заблокувала це рішення.

В уряді після саміту ЄС все ще очікують відкриття першого переговорного кластера.

Угорщина налаштована і далі блокувати рух України в ЄС. Про це йшлося у статті "Євросоюз між Орбаном і Трампом".

Глава угорського уряду Віктор Орбан заявив у четвер, що результати так званого "референдуму" щодо вступу України в ЄС уповноважили його ще гучніше виступати проти членства України.