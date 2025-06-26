В уряді після саміту ЄС все ще очікують відкриття першого переговорного кластера

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина прокоментувала висновки засідання Європейської ради щодо України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Стефанішина написала на Х.

Віцепремʼєра висловила сподівання на якнайшвидше відкриття першого переговорного кластера в межах процесу вступу України до ЄС.

"Партнери високо оцінили темпи реформ, що здійснюються Україною в найскладніших умовах, та запросили її до подальших кроків у процесі вступу. Підтверджено, що перший кластер готовий до відкриття", – зазначила вона.

Як уже писала "ЄвроПравда", саміт ЄС не зміг дійти спільної думки щодо відносин та подальшого зближення з Україною через вето з боку Угорщини.

Тому 26 держав Євросоюзу, крім Угорщини, заявили про підтримку подальших переговорів з Україною щодо вступу і погодилися взяти до відома оцінку Єврокомісії про те, що Україна готова до відкриття кластеру "Основи".

Як повідомлялося, Угорщина налаштована і далі блокувати рух України в ЄС. Про це йшлося у статті "Євросоюз між Орбаном і Трампом".

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