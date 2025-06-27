Еврокомиссия: Украина выполнила работу для открытия первого кластера по вступлению в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Украина выполнила все задачи и заслуживает открытия первого кластера на переговорах с ЕС, который блокирует Венгрия.

Об этом фон дер Ляйен сказала на пресс-конференции после встречи лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что под непрерывным огнем Украина принимает реформу за реформой.

"Это впечатляет. Именно поэтому Еврокомиссия выступает за открытие первого кластера переговоров. Украина выполнила свою часть – теперь очередь за нами. Ведь процесс вступления основан на заслугах. А Украина заслуживает двигаться вперед", – заявила фон дер Ляйен.

Напомним, на саммите в Брюсселе 26 июня 26 лидеров ЕС выступили за открытие первого кластера в вступительных переговорах с Украиной, но Венгрия заблокировала это решение.

В правительстве после саммита ЕС все еще ожидают открытия первого переговорного кластера.

Венгрия настроена и дальше блокировать движение Украины в ЕС. Об этом говорилось в статье "Евросоюз между Орбаном и Трампом".

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил в четверг, что результаты так называемого "референдума" о вступлении Украины в ЕС уполномочили его еще громче выступать против членства Украины.