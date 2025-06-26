Орбан каже, що отримав мандат ще гучніше виступати проти України в ЄС

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що результати так званого "референдуму" щодо вступу України в ЄС, уповноважили його ще гучніше виступати проти вступу України в ЄС на всіх майданчиках.

Про це Орбан заявив на своїй сторінці у Facebook у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Орбан заявив, що за підсумками опитування дійсними бюлетенями, поданими громадянами Угорщини, є 2 168 431 штука. При цьому 95%, за його словами, проголосували проти підтримки вступу України в ЄС.

Коментуючи результати перед початком саміту ЄС в Брюсселі, Орбан сказав, що прибув на зустріч лідерів ЄС з "сильним мандатом".

"Мій голос став гучнішим і мужнішим. Адже сьогодні на засіданні я скажу голосом понад 2 мільйонів угорців, що Угорщина не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Це голі факти", – заявив Віктор Орбан.

Варто зазначити, заявлена кількість учасників "референдуму" складає приблизно 29% від кількості угорських виборців, які минулого року були у списках для участі у виборах до Європарламенту (7,8 млн осіб).

При цьому кількість голосів та загалом результат голосування може викликати обґрунтовані сумніви, оскільки практична перевірка засвідчила, що одна особа може проголосувати двічі, якщо зайде у систему з різними адресами електронної пошти.

Раніше опозиційний політик, голова партії "Тиса", Петер Мадяр заявив про провал "референдуму" Орбана щодо України. Він стверджує, що реально у голосуванні взяли участь близько 600 тисяч осіб.

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