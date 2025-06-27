Макрон вважає "найгіршим сценарієм" з Іраном його вихід з ключової угоди про ядерну зброю

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вважає найгіршим сценарієм з Іраном після американських ударів його вихід з угоди про нерозповсюдження ядерної зброї.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ після саміту європейських лідерів у Брюсселі.

Макрон сказав, що, на його думку, удари США по об’єктах ядерної програми Ірану "мали реальну ефективність", а найгіршим сценарієм після цього був би вихід Ірану з договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Він зазначив, що днями планує поговорити на цю тему з кожним із п’яти постійних членів Радбезу ООН, починаючи з Трампа, з яким він вже спілкувався у четвер.

Саміт ЄС закликав Іран і Ізраїль не допустити нової ескалації між ними.

За інформацією FT, попередні оцінки розвідки, надані європейським урядам, свідчать про те, що запаси високозбагаченого урану в Ірані в основному не постраждали внаслідок ударів США.