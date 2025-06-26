FT: у Європі вважають, що удари США не знищили запаси урану Ірану

Попередні оцінки розвідки, надані європейським урядам, свідчать про те, що запаси високозбагаченого урану в Ірані залишилися в основному недоторканими після ударів США по іранських основних ядерних об'єктах.

Як пише "Європейська правда", про це два неназвані посадовці заявили Financial Times.

За словами співрозмовників, розвіддані вказують на те, що запаси Ірану в 408 кг урану, збагаченого майже до бойового рівня, на момент атаки минулих вихідних не були зосереджені у Фордо, одному з двох основних місць збагачення. За оцінками, вони були розподілені по різних інших місцях.

Ці висновки ставлять під сумнів твердження президента США Дональда Трампа про те, що бомбардування "знищило" ядерну програму Ірану.

Співрозмовники видання сказали, що уряди ЄС все ще чекають на повний звіт розвідки про масштаби збитків, завданих об'єкту у Фордо, що був побудований глибоко під горою поблизу священного міста Кум. За їхніми словами, один з попередніх звітів вказував на "значні збитки, але не повне руйнування".

Іранські посадовці натякнули, що запаси збагаченого урану були вивезені до бомбардування США, яке відбулося через кілька днів ізраїльських ударів по країні.

Трамп не приймає попередню оцінку американських розвідок, яка просочилася в американські ЗМІ, згідно з якою ядерна програма Ірану була відкинута лише на кілька місяців внаслідок бомбардувань.

Ізраїльська комісія з атомної енергії заявила цього тижня, що, за її оцінками, удари США та Ізраїлю "відкинули Іран на багато років назад у розвитку ядерної зброї".

Однак експерти попередили, що якщо Тегеран зберіг свої запаси збагаченого урану і встановив сучасні центрифуги на прихованих об'єктах, він все ще може мати можливість виробляти розщеплювальний матеріал, необхідний для створення зброї.

Нагадаємо, напередодні американський президент порівняв удари США по іранських ядерних об'єктах з бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі під час Другої світової війни.