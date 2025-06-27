Макрон считает "худшим сценарием" с Ираном его выход из ключевого соглашения о ядерном оружии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает худшим сценарием с Ираном после американских ударов его выход из соглашения о нераспространении ядерного оружия.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ после саммита европейских лидеров в Брюсселе.

Макрон сказал, что, по его мнению, удары США по объектам ядерной программы Ирана "имели реальную эффективность", а худшим сценарием после этого был бы выход Ирана из договора о нераспространении ядерного оружия.

Он отметил, что в ближайшие дни планирует поговорить на эту тему с каждым из пяти постоянных членов Совбеза ООН, начиная с Трампа, с которым он уже общался в четверг.

Саммит ЕС призвал Иран и Израиль не допустить новой эскалации между ними.

По информации FT, предварительные оценки разведки, предоставленные европейским правительствам, свидетельствуют о том, что запасы высокообогащенного урана в Иране в основном не пострадали в результате ударов США.