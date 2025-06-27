В Грузії засудили ще одного опозиційного політика

В Грузії опозиційний політик Гіві Таргамадзе був визнаний судом винним у невиконанні вимоги суперечливої тимчасової слідчої комісії парламенту – суд засудив його до 7 місяців позбавлення волі та позбавив права обіймати державні посади протягом 2 років.

Про це повідомило видання SOVA, пише "Європейська правда".

Гіві Таргамадзе на судове засідання не з'явився – він попрямував прямо до поліцейського відділку.

Після рішення суду Таргамадзе висловив переконання, що воно було ухвалене на замовлення Росії.

Таргамадзе був викликаний до парламенту 3 квітня для надання пояснень тимчасовій слідчій комісії, куди він не з'явився. Після цього йому було висунуто звинувачення, і суд призначив запобіжний захід у вигляді застави, яку він сплатив у встановлений законом термін.

Таргамадзе було висунуто звинувачення за статтею 349 Кримінального кодексу, що передбачає "невиконання вимоги тимчасової слідчої комісії парламенту Грузії". Це карається штрафом або позбавленням волі на строк до одного року.

Нагадаємо, Тбіліський міський суд протягом понеділка, 23 червня, виніс вироки трьом лідерам грузинської опозиції, яким інкримінували відмову співпрацювати з контроверсійною парламентською комісією.

Усіх їх звинуватили у відмові співпрацювати з парламентською слідчою комісією, яка розслідує діяльність колишньої влади Міхеїла Саакашвілі у 2004-2012 роках.





