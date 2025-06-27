В Грузии осудили еще одного оппозиционного политика

В Грузии оппозиционный политик Гиви Таргамадзе был признан судом виновным в невыполнении требования противоречивой временной следственной комиссии парламента – суд приговорил его к семи месяцам лишения свободы и лишил права занимать государственные должности в течение двух лет.

Об этом сообщило издание SOVA, пишет "Европейская правда".

Гиви Таргамадзе на судебное заседание не явился – он направился прямо в полицейский участок.

После решения суда Таргамадзе выразил убеждение, что оно было принято по заказу России.

Таргамадзе был вызван в парламент 3 апреля для дачи объяснений временной следственной комиссии, куда он не явился. После этого ему было предъявлено обвинение, и суд назначил меру пресечения в виде залога, который он уплатил в установленный законом срок.

Таргамадзе было предъявлено обвинение по статье 349 Уголовного кодекса, предусматривающей "невыполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии". Это наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.

Напомним, Тбилисский городской суд в течение понедельника, 23 июня, вынес приговоры трем лидерам грузинской оппозиции, которым инкриминировали отказ сотрудничать с контроверсионной парламентской комиссией.

Всех их обвинили в отказе сотрудничать с парламентской следственной комиссией, которая расследует деятельность бывшей власти Михеила Саакашвили в 2004-2012 годах.