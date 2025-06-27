Бундестаг проголосував за призупинення возз'єднання сімей біженців

Бундестаг схвалив законопроєкт урядової коаліції щодо призупинення права на возз’єднання сімей – відтепер певні категорії біженців тимчасово не зможуть перевозити до Німеччини близьких родичів, таких як батьки або діти.

Про це повідомило видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Обмеження діятиме протягом двох років. За закон проголосували партії коаліції – ХДС та СДПН, а також правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"). Проти виступили "Зелені" та Ліва партія.

Йдеться про родичів осіб із так званим субсидіарним захистом. Це люди, які не були визнані біженцями відповідно до Женевської конвенції або як особи, що мають право на притулок, але все ж отримали дозвіл залишатися в Німеччині з інших причин – наприклад, якщо їм на батьківщині загрожують тортури, страта чи нелюдське поводження. Зазвичай це втікачі від громадянських воєн.

Особи з субсидіарним захистом отримують дозвіл на перебування строком на три роки з можливістю продовження. У Німеччині їх налічується близько 380 тисяч, переважно сирійців.

На відміну від визнаних біженців, у цьому випадку законодавець має більше свободи для регулювання права на возз’єднання.

До цього щороку до 12 тисяч родичів цієї групи мали право на приїзд. Возз’єднання родини дає змогу найближчим родичам – подружжю, неповнолітнім неодруженим дітям і батькам неповнолітніх дітей – подавати заявку на візу.

ХДС та СДПН вже впроваджували подібне тимчасове припинення возз’єднання сімей у 2016–2018 роках. Після цього вони обмежили кількість дозволів до 1 000 на місяць.

З початком роботи нового уряду Німеччини міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку.

Нагадаємо, приблизно чверть іммігрантів у Німеччині думають про повернення у рідну країну чи виїзд кудись інде – таких особливо багато серед висококваліфікованих спеціалістів.