Бундестаг проголосовал за приостановление воссоединения семей беженцев

Бундестаг одобрил законопроект правительственной коалиции о приостановлении права на воссоединение семей – отныне определенные категории беженцев временно не смогут перевозить в Германию близких родственников, таких как родители или дети.

Об этом сообщило издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

Ограничение будет действовать в течение двух лет. За закон проголосовали партии коалиции – ХДС и СДПГ, а также правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ"). Против выступили "Зеленые" и Левая партия.

Речь идет о родственниках лиц с так называемой субсидиарной защитой. Это люди, которые не были признаны беженцами в соответствии с Женевской конвенцией или как лица, имеющие право на убежище, но все же получили разрешение оставаться в Германии по другим причинам – например, если им на родине угрожают пытки, казнь или бесчеловечное обращение. Обычно это беглецы от гражданских войн.

Лица с субсидиарной защитой получают разрешение на пребывание сроком на три года с возможностью продления. В Германии их насчитывается около 380 тысяч, преимущественно сирийцев.

В отличие от признанных беженцев, в этом случае законодатель имеет больше свободы для регулирования права на воссоединение.

До этого ежегодно до 12 тысяч родственников этой группы имели право на приезд. Воссоединение семьи позволяет ближайшим родственникам – супругам, несовершеннолетним неженатым детям и родителям несовершеннолетних детей – подавать заявку на визу.

ХДС и СДПГ уже вводили подобное временное прекращение воссоединения семей в 2016-2018 годах. После этого они ограничили количество разрешений до 1 000 в месяц.

С началом работы нового правительства Германии министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе искателей убежища.

Напомним, примерно четверть иммигрантов в Германии думают о возвращении в родную страну или выезде куда-то еще – таких особенно много среди высококвалифицированных специалистов.