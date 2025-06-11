Близько чверті іммігрантів у Німеччині думають про виїзд – опитування

Приблизно чверть іммігрантів у Німеччині думають про повернення у рідну країну чи виїзд кудись інде; таких особливо багато серед висококваліфікованих спеціалістів.

Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", про це свідчать результати дослідження Інституту досліджень працевлаштування.

Опитування встановило, що 26% працюючих у Німеччині іммігрантів думають про виїзд. 3% (що може відповідати приблизно 300 тисяч осіб) вже будують конкретні плани для реалізації цього наміру.

Частка тих, хто думає про повернення чи переїзд, особливо висока серед людей з вищою освітою та іммігрантів з Європи.

Причинами таких настроїв називають особисті мотиви, податковий тиск, бюрократію та невдоволення політичними тенденціями. У випадку особистих причин часто йдеться про об’єднання з родиною. Ті, хто думають про виїзд не в рідну країну, часто пояснюють це економічною ситуацією і кар’єрними планами.

Ті, хто думають про виїзд, найчастіше планують повертатися до Польщі, Румунії, Туреччини, України. Серед іммігрантів, які думають про новий переїзд не в рідну країну, часто націлюються на Швейцарію, США, Іспанію.

"Якраз ті іммігранти, які приїхали з метою працевлаштування чи навчання, які краще освічені, більш економічно успішні і добре вивчили мову, частіше, ніж решта, думають про виїзд чи кажуть, що мають конкретні плани еміграції", – зазначив дослідник Інституту Лукас Ольбріх, зауваживши, що це "саме ті, кого потребує Німеччина, щоб забезпечити собі кваліфікованих працівників".

"Біженці також згадують про досвід дискримінації як один з важливих факторів", – зазначають дослідники.

Втім, 57% опитаних планують і далі залишатися у Німеччині.

Дослідження ґрунтується на онлайн-опитуванні близько 50 тисяч іммігрантів, збір даних проводився протягом грудня 2024 – квітня 2025 року.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 13 червня розраховує досягти політичної домовленості стосовно продовження інструменту тимчасового захисту для громадян України до березня 2027 року.

Нещодавно у Єврокомісії поділилися, що готують продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року та водночас дадуть країнам-членам рекомендації щодо подальших заходів, які включатимуть можливість отримання нового статусу для тих, хто має на території ЄС роботу чи навчання.