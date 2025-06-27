Бельгія попередила своїх громадян щодо участі у Прайді в Будапешті

У п'ятницю уряд Бельгії видав нові рекомендації щодо поїздок для громадян країни, які прямують до Угорщини, на тлі зростання напруженості навколо Прайду в Будапешті, запланованого на суботу.

Про це йдеться у заяві МЗС Бельгії, повідомляє "Європейська правда".

У міністерстві відзначили, що участь у демонстрації, яка не дозволена угорською владою, є відповідальністю кожного окремого учасника.

"Ми радимо всім учасникам проявити необхідну пильність і стежити за розвитком ситуації через ЗМІ та соціальні мережі посольства в Будапешті", – йдеться в заяві.

Учасникам порадили триматися подалі від можливих контрдемонстрацій, "а в разі заворушень дотримуватися вказівок місцевої поліції".

Це попередження з'явилося після рішення угорської поліції від 19 червня заборонити щорічний марш ЛГБТК+, запланований на суботу.

Поліція послалася на закон, прийнятий у березні, який стверджує, що захист дітей має пріоритет над правом на зібрання.

Після прийняття нового закону Велика Британія та Канада оновили свої рекомендації щодо поїздок до Угорщини напередодні маршу, попередивши, що учасники можуть зазнати кримінального покарання або штрафів.

Британія, Франція, Німеччина та 30 інших країн висловили в понеділок, 23 червня, підтримку ЛГБТ-спільноті Угорщини та Прайду.

У четвер президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн опублікувала відеозаяву, в якій закликала угорську владу скасувати це рішення.