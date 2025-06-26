Президентка Єврокомісії закликала Угорщину дозволити ЛГБТ-прайд

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала угорську владу дозволити проведення ЛГБТ-прайду у Будапешті.

Про це вона написала в соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн закликала угорську владу на чолі із прем’єр-міністром Віктором Орбаном "дозволити проведення Будапештського прайду без побоювання кримінальних чи адміністративних санкцій проти організаторів та учасників".

"До ЛГБТ-спільноти в Угорщині та за її межами: я завжди буду вашим союзником", – додала вона.

Нагадаємо, угорська поліція в четвер, 19 червня, заявила, що забороняє ЛГБТ-прайд у Будапешті, запланований на 28 червня, попри те, що мер міста заявив: це муніципальний захід, який не потребує дозволів від влади.

Наступного дня Верховний суд Угорщини став на бік поліції Будапешта.

Через кілька днів Британія, Франція, Німеччина та 30 інших країн висловили підтримку ЛГБТ-спільноті Угорщини та маршу Будапештського прайду.

Читайте також: Втома від Угорщини. Як Орбан уник санкцій від ЄС та чому шанси на його покарання зросли.