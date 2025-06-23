Понад 30 країн виступили із підтримкою ЛГБТ-прайду, який забороняє Орбан

Британія, Франція, Німеччина та 30 інших країн висловили в понеділок, 23 червня, підтримку ЛГБТ–спільноті Угорщини та маршу Будапештського прайду, який відбудеться 28 червня і був заборонений поліцією.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на заяву.

Посольства понад 30 країн, серед яких не було США, з нагоди 30-ї річниці Будапештського прайду підтвердили підтримку ЛГБТ–спільноти в Угорщині та в усьому світі.

"Ми відстоюємо права кожної людини на рівне ставлення та недискримінацію, свободу вираження поглядів і мирних зібрань, а також захист від словесного та фізичного насильства, як це закріплено в Загальній декларації прав людини", – заявили дипломатичні установи.

Вони висловили повагу правозахисникам, активістам, журналістам та громадським організаціям, які працюють над тим, щоб "усі люди, незалежно від сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності чи самовираження, або статевих ознак, отримували рівне ставлення та повний захист закону".

"Більше трьох десятиліть Будапештський прайд є символом стійкості та прогресу, відображаючи важливу роль ЛГБТ осіб у подальшому розвитку демократії", – додали вони.

Як відомо, угорський парламент, в якому партія прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" має значну більшість, у березні ухвалив закон, який створює правову основу для заборони заходів ЛГБТ+ під приводом захисту дітей.

Нагадаємо, угорська поліція в четвер, 19 червня, заявила, що забороняє ЛГБТ-прайд у Будапешті, запланований на 28 червня, попри те, що мер міста заявив: це муніципальний захід, який не потребує дозволів від влади.

Наступного дня верховний суд Угорщини став на бік поліції Будапешта.

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