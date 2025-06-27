Бельгия предупредила своих граждан об участии в Прайде в Будапеште

В пятницу правительство Бельгии выпустило новые рекомендации по поездкам для граждан страны, направляющихся в Венгрию, на фоне роста напряженности вокруг Прайда в Будапеште, запланированного на субботу.

Об этом говорится в заявлении МИД Бельгии, сообщает "Европейская правда".

В министерстве отметили, что участие в демонстрации, которая не разрешена венгерскими властями, является ответственностью каждого отдельного участника.

"Мы советуем всем участникам проявить необходимую бдительность и следить за развитием ситуации через СМИ и социальные сети посольства в Будапеште", – говорится в заявлении.

Участникам посоветовали держаться подальше от возможных контрдемонстраций, "а в случае беспорядков следовать указаниям местной полиции".

Это предупреждение появилось после решения венгерской полиции от 19 июня запретить ежегодный марш ЛГБТК+, запланированный на субботу.

Полиция сослалась на закон, принятый в марте, который утверждает, что защита детей имеет приоритет над правом на собрания.

После принятия нового закона Великобритания и Канада обновили свои рекомендации по поездкам в Венгрию накануне марша, предупредив, что участники могут подвергнуться уголовному наказанию или штрафам.

Великобритания, Франция, Германия и 30 других стран выразили в понедельник, 23 июня, поддержку ЛГБТ-сообществу Венгрии и Прайду.

В четверг президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала видеозаявление, в котором призвала венгерские власти отменить это решение.