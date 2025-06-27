Трамп каже, що припинив роботу з послаблення санкцій проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що розпорядився припинити заходи з послаблення санкцій проти Ірану після заяв іранського верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на Truth Social.

Трамп висловив обурення тим, що Хаменеї "відверто і нерозумно заявляє, що він виграв війну з Ізраїлем, коли він знає, що його заява є брехнею, що це не так".

"Його країна була знищена, три зловісні ядерні об'єкти були ВИНИЩЕНІ, і я точно знав, де він переховувався, і не дозволив Ізраїлю чи збройним силам США, які є наймогутнішими у світі, покласти край його життю. Я ВРЯТУВАВ ЙОГО ВІД ДУЖЕ ПОГАНОЇ І ГАНЕБНОЇ СМЕРТІ", – написав він.

Американський президент стверджує, що останні кілька днів працював над "можливим скасуванням санкцій та іншими речами, які дали б Ірану набагато кращі шанси на повне, швидке і повне відновлення".

"Але ні, замість цього я отримав заяву, сповнену гніву, ненависті та огиди, і негайно припинив всю роботу над скасуванням санкцій і так далі", – додав Трамп.

Насамкінець президент США закликав Іран "повернутись у ритм світового порядку", інакше "все буде тільки гірше!"

Раніше американська сторона заявила про плани відновити переговори з Іраном щодо ядерної програми. Телеканал CNN раніше повідомив, що у Трампа обговорюють надання Ірану до $30 млрд в межах переговорів.

Але Іран заперечив існування планів про відновлення ядерних переговорів зі США.