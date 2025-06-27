Трамп заявляет, что прекратил работу по ослаблению санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился прекратить меры по ослаблению санкций против Ирана после заявлений иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на Truth Social.

Трамп выразил возмущение тем, что Хаменеи "откровенно и неразумно заявляет, что он выиграл войну с Израилем, когда он знает, что его заявление является ложью, что это не так".

"Его страна была уничтожена, три зловещих ядерных объекта были УНИЧТОЖЕНЫ, и я точно знал, где он скрывался, и не позволил Израилю или вооруженным силам США, которые являются самыми мощными в мире, положить конец его жизни. Я СПАС ЕГО ОТ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ И ПОЗОРНОЙ СМЕРТИ", – написал он.

Американский президент утверждает, что последние несколько дней работал над "возможной отменой санкций и другими вещами, которые дали бы Ирану гораздо лучшие шансы на полное, быстрое и полное восстановление".

"Но нет, вместо этого я получил заявление, полное гнева, ненависти и отвращения, и немедленно прекратил всю работу над отменой санкций и так далее", – добавил Трамп.

В заключение президент США призвал Иран "вернуться в ритм мирового порядка", иначе "все будет только хуже!"

Ранее американская сторона заявила о планах возобновить переговоры с Ираном по ядерной программе. Телеканал CNN ранее сообщил, что у Трампа обсуждают предоставление Ирану до $30 млрд в рамках переговоров.

Но Иран отрицает существование планов о возобновлении ядерных переговоров с США.