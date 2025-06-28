Стармер згадав, як зустрічав Зеленського після його сварки з Трампом

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер згадав візит президента України Володимира Зеленського до Лондона, який відбувся після його суперечки з Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це британський прем’єр розповів в інтерв’ю The Times, повідомляє "Європейська правда".

Стармер зазначив, що вирішив підійти до Зеленського і обійняти його, хоча зазвичай він зустрічає гостей на сходах урядової резиденції.

"Зазвичай я б почекав на сходах, щоб привітати його. Але я дуже добре розумів, що він поїхав з Білого дому один. Тому я підійшов до нього і ніби обійняв його", – сказав він.

За словами очільника британського уряду, тієї ж причини він вирішив провести Зеленського до автівки: "я хотів, щоб він знав, що з мого дому не йдуть на самоті".

Як відомо, 28 лютого Зеленський достроково залишив Білий дім після сварки з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Сварка в Овальному кабінеті викликала слова підтримки Зеленського з боку ключових європейських союзників, зокрема Франції та Німеччини.

Україну підтримали європейські лідери, а також очільники ЄС.