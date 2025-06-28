Стармер згадав, як зустрічав Зеленського після його сварки з Трампом
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер згадав візит президента України Володимира Зеленського до Лондона, який відбувся після його суперечки з Дональдом Трампом у Білому домі.
Про це британський прем’єр розповів в інтерв’ю The Times, повідомляє "Європейська правда".
Стармер зазначив, що вирішив підійти до Зеленського і обійняти його, хоча зазвичай він зустрічає гостей на сходах урядової резиденції.
"Зазвичай я б почекав на сходах, щоб привітати його. Але я дуже добре розумів, що він поїхав з Білого дому один. Тому я підійшов до нього і ніби обійняв його", – сказав він.
За словами очільника британського уряду, тієї ж причини він вирішив провести Зеленського до автівки: "я хотів, щоб він знав, що з мого дому не йдуть на самоті".
Як відомо, 28 лютого Зеленський достроково залишив Білий дім після сварки з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
Сварка в Овальному кабінеті викликала слова підтримки Зеленського з боку ключових європейських союзників, зокрема Франції та Німеччини.
Україну підтримали європейські лідери, а також очільники ЄС.