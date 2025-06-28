Стармер вспомнил, как встречал Зеленского после его ссоры с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вспомнил визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, который состоялся после его спора с Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом британский премьер рассказал в интервью The Times, сообщает "Европейская правда".

Стармер отметил, что решил подойти к Зеленскому и обнять его, хотя обычно он встречает гостей на лестнице правительственной резиденции.

"Обычно я бы подождал на лестнице, чтобы поприветствовать его. Но я очень хорошо понимал, что он уехал из Белого дома один. Поэтому я подошел к нему и как бы обнял его", – сказал он.

По словам главы британского правительства, по той же причине он решил проводить Зеленского до машины: "Я хотел, чтобы он знал, что из моего дома не уходят в одиночестве".

Как известно, 28 февраля Зеленский досрочно покинул Белый дом после ссоры с Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом.

Ссора в Овальном кабинете вызвала слова поддержки Зеленского со стороны ключевых европейских союзников, в частности Франции и Германии.

Украину поддержали европейские лидеры, а также руководители ЕС.