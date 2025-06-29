Глава МВД Германии прибыл с неожиданным визитом в Израиль

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт неожиданно прибыл с визитом в Израиль и анонсировал встречи с ключевыми должностными лицами страны.

Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет "Европейская правда".

Поздно вечером в субботу Добриндт неожиданно сообщил, что прибыл в Израиль и в течение воскресенья у него запланированы встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и министрами иностранных дел и обороны.

"Поддержка Израиля предполагает, что мы должны проводить встречи на месте и знакомиться с ситуацией. Я хочу продемонстрировать, что мы поддерживаем Израиль как нашего ближайшего партнера в борьбе с террором", – прокомментировал глава МВД Германии.

Он добавил, что Германии есть чему поучиться у Израиля во многих вопросах безопасности.

"Израиль опережает нас – в частности в киберзащите и гражданской защите. Нам нужно больше адаптироваться к новым угрозам... Мы будем тесно сотрудничать с Израилем в этих вопросах", – отметил Добриндт.

В последнее время из Германии стало больше критических заявлений в адрес Израиля из-за ситуации в секторе Газа. В том числе в правительстве допустили пересмотр политики по поставкам Израилю оружия, если гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшится.

Напомним, лидеры ЕС по итогам июньского саммита приветствовали прекращение боевых действий между Израилем и Ираном и призвали не допустить новой эскалации.

В выводах саммита не согласовали конкретные шаги в отношении сектора Газа, несмотря на призывы отдельных стран.