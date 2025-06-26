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Лідери ЄС не погодили конкретні кроки щодо Гази попри заклики окремих країн

Новини — Четвер, 26 червня 2025, 19:25 — Іванна Костіна, з Брюсселя

Саміт ЄС після тривалих дискусій ухвалив висновки щодо Близького Сходу, у яких продовжив закликати Ізраїль зняти блокаду Сектора Гази і дотримуватися зобов’язань згідно з міжнародним правом.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

Європейські лідери, зокрема, закликали, до негайного припинення вогню в Газі та безумовного звільнення всіх заручників, що призведе до остаточного припинення бойових дій.

"Європейська рада закликає Ізраїль повністю зняти блокаду Гази, дозволити негайний, безперешкодний доступ і стабільний розподіл гуманітарної допомоги в Газі і на всій її території, а також дозволити ООН та її установам і гуманітарним організаціям працювати незалежно і неупереджено, щоб врятувати життя і зменшити страждання", – йдеться у висновках.

"Ізраїль повинен повністю дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним правом, включаючи міжнародне гуманітарне право", – також заявили лідери.

Варто зауважити, що дискусія щодо Близького Сходу затягнулася майже до вечора. Через це довелося змістити звернення пррезидента України Володимира Зеленського до учасників саміту.

В день саміту в кварталі Брюсселя, де знаходяться євроінституції, проходить пропалестинський протест, учасники якого тримають плакати на кшталт "Європа об'єднана у геноциді".

Група країн, серед яких Іспанія, закликали ЄС вжити конкретних кроків для врегулювання ситуації в Газі. Зокрема, прем'єр Іспанії закликав ЄС негайно призупинити угоду, що регулює відносини з Ізраїлем.

Але у висновках саміту лідери "беруть до уваги" звіт про дотримання Ізраїлем статті 2 Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем та запрошує Раду продовжити обговорення подальших кроків, у разі необхідності, у липні 2025 року, беручи до уваги розвиток ситуації на місцях.

"Європейський Союз залишається твердо відданим тривалому і стійкому миру, заснованому на принципі існування двох держав. Європейський Союз готовий сприяти всім зусиллям, спрямованим на досягнення цього рішення, і закликає всі сторони утримуватися від дій, які підривають його життєздатність", – йдеться у висновках.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц серед тих, хто проти призупинення дії угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем.

Італія також виступає проти призупинення дії угоди.

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Близький Схід Ізраїль
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