Британія інвестує $2,7 млрд у дрони, опираючись на досвід війни в Україні

Британія витратить додаткові 2 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,7 млрд) на розвиток безпілотних технологій, орієнтуючись на досвід російсько-української війни.

Про це йдеться у стратегічному оборонну огляді британського уряду, передає The Guardian, пише "Європейська правда".

Як зазначається, у межах плану уряду прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, пріоритет надається дешевим ударним дронам-камікадзе та дорожчим багаторазовим системам, а також створенню центру безпілотників для обміну знаннями та кращої координації між видами збройних сил.

Міністр оборони країни Джон Гілі заявив депутатам, що армія стане "вдесятеро смертоноснішою" завдяки поєднанню таких технологій, як безпілотники та штучний інтелект, "із важкою бронетехнікою – танками й артилерією".

У стратегічному огляді зазначено, що безпілотники стали "необхідним елементом сухопутної війни", і армії потрібно інвестувати в ударні безпілотники, розвідувальні апарати та технології протидії дронам. Відтак уряд вирішив витратити на цю сферу близько $2,7 млрд.

В огляді зроблено висновок, що Британія вперше з часів холодної війни стикається з "множинними й безпосередніми загрозами" своїй безпеці – і що для стримування конфліктів у майбутньому країна має бути "готовою битися й перемагати".

Варто зазначити, що безпілотники докорінно змінили поле бою в Україні. Зокрема у неділю, 1 червня, Служба безпеки України здійснила скоординовані атаки за допомогою дронів по авіабазах углиб території Росії. Внаслідок операції був знищений або пошкоджений 41 літак російської стратегічної авіації.

Окрім дронів, Британія планує розширити флот ударних підводних човнів і інвестицій у ядерний стримуючий потенціал у межах нової оборонної стратегії, спрямованої на протидію загрозі з боку Росії.

Країна також планує збільшити інвестиції у власне оборонне виробництво на ще 1,5 мільярда фунтів стерлінгів та розширити сили ядерного стримування.