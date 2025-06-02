Британія побудує нові ударні підводні човни для стримування російської загрози

Велика Британія планує оголосити плани щодо розширення свого флоту ударних підводних човнів і інвестицій у ядерний стримуючий потенціал у межах нової оборонної стратегії, спрямованої на протидію загрозі з боку Росії.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, пише "Європейська правда".

Уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера оприлюднить плани щодо витрат на 15 млрд фунтів стерлінгів (близько $20 млрд) на програму ядерних боєголовок, а також на будівництво до 12 нових підводних човнів.

Це відбуватиметься у межах програми AUKUS, яку Британія реалізує спільно зі США та Австралією, щоб посилити "готовність до ведення бойових дій".

У Міноборони зазначили, що розширений флот замінить наявні підводні човни класу Astute, хоча це станеться не раніше кінця 2030-х років.

Як пише оборонне відомство країни, програма ядерних боєголовок включає одні з найсучасніших і найчутливіших наукових, інженерних і виробничих об’єктів у Великій Британії.

"Наші виняткові підводники патрулюють 24/7, захищаючи нас і наших союзників, але ми знаємо, що загрози зростають, і ми маємо діяти рішуче, щоб протистояти російській агресії", – заявив глава Міноборони Британії Джон Гілі.

Деталі анонсованих додаткових витрат, як очікується, будуть викладені у стратегічному огляді оборони Великої Британії, що опублікують у понеділок.

130-сторінковий документ попереджатиме про "безпосередню і нагальну" небезпеку, яку становить Росія, і, як очікується, намагатиметься значною мірою спиратися на уроки, отримані з війни в Україні.

Але він також зосередиться на Китаї, який буде описаний не як ворог, а як "витончений і наполегливий виклик", який іноді готовий співпрацювати з Москвою, і двох менших "регіональних дезорганізаторах" – Ірані і Північній Кореї.

Напередодні писали, що Британія також планує збільшити інвестиції у власне оборонне виробництво на ще 1,5 мільярда фунтів стерлінгів ($2,02 млрд), що міністр Гілі назвав "сигналом для Москви".

Також ЗМІ писали, що Британія планує розширити сили ядерного стримування і в межах цих зусиль розглядає варіанти придбання винищувачів, які здатні запускати тактичну ядерну зброю.