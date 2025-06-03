Британия инвестирует $2,7 млрд в дроны, опираясь на опыт войны в Украине

Великобритания потратит дополнительные 2 млрд фунтов стерлингов (около $2,7 млрд) на развитие беспилотных технологий, ориентируясь на опыт российско-украинской войны.

Об этом говорится в стратегическом оборонном обзоре британского правительства, передает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в рамках плана правительства премьер-министра Великобритании Кира Стармера, приоритет отдается дешевым ударным дронам-камикадзе и более дорогим многоразовым системам, а также созданию центра беспилотников для обмена знаниями и лучшей координации между видами вооруженных сил.

Министр обороны страны Джон Гилли заявил депутатам, что армия станет "в десять раз смертоноснее" благодаря сочетанию таких технологий, как беспилотники и искусственный интеллект, "с тяжелой бронетехникой – танками и артиллерией".

В стратегическом обзоре отмечается, что беспилотники стали "необходимым элементом сухопутной войны", и армии нужно инвестировать в ударные беспилотники, разведывательные аппараты и технологии противодействия дронам. Поэтому правительство решило потратить на эту сферу около $2,7 млрд.

В обзоре сделан вывод, что Великобритания впервые со времен холодной войны сталкивается с "множественными и непосредственными угрозами" своей безопасности – и что для сдерживания конфликтов в будущем страна должна быть "готова сражаться и побеждать".

Стоит отметить, что беспилотники коренным образом изменили поле боя в Украине. В частности, в воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины осуществила скоординированные атаки с помощью дронов по авиабазам в глубине территории России. В результате операции был уничтожен или поврежден 41 самолет российской стратегической авиации.

Кроме дронов, Великобритания планирует расширить флот ударных подводных лодок и инвестиции в ядерный сдерживающий потенциал в рамках новой оборонной стратегии, направленной на противодействие угрозе со стороны России.

Страна также планирует увеличить инвестиции в собственное оборонное производство еще на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов и расширить силы ядерного сдерживания.