Трамп: США не дозволять Ірану збагачувати уран у межах будь-якої угоди

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США не дозволять Ірану збагачувати уран в межах будь-якої потенційної угоди між країнами.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Трамп зробив цю заяву у понеділок, 2 червня, ввечері, не надавши додаткових подробиць. Він неодноразово натякав, що угода може бути близькою, а інакше – Іран може зіткнутися з військовими ударами.

"За нашою можливою угодою – МИ НЕ ДОЗВОЛИМО ЖОДНОГО ЗБАГАЧЕННЯ УРАНУ!", – написав Трамп.

Варто зазначити, що Трамп в останні місяці посилив тиск на Іран, запровадивши кілька раундів санкцій проти його нафтової промисловості та погрожуючи покарати іноземні компанії, які продовжують купувати іранську нафту.

Зокрема 1 червня Сполучені Штати передали Ірану першу офіційну пропозицію щодо елементів угоди, покликаної обмежити потенціал Тегерана зі створення ядерної зброї. Її зміст публічно не розкривався.

Після цього стало відомо, що США начебто поставили на паузу оголошену Трампом кампанію "максимального тиску" на Іран.

Проте, за даними ЗМІ, відповідь, яку Іран готує на передані пропозиції США щодо угоди про іранську ядерну програму, буде негативною і може стати кроком назад у переговорах сторін.