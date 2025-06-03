Туреччину сколихнув землетрус: понад 60 постраждалих, загинула дитина
Новини — Вівторок, 3 червня 2025, 08:17 —
Турецьке місто сколихнув землетрус магнітудою 5,8, внаслідок якого понад 60 людей постраждали.
Про це пише агентство AP із посиланням на дані Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини, передає "Європейська правда".
У вівторок, 3 червня, у прибережному місті Мармарис (провінція Мугла) стався землетрус магнітудою 5,8. За словами губернатора міста, наразі серйозних руйнувань не зафіксовано.
Türkiye-Marmaris açıklarında 6,2-6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Marmaris'in 30 km güney, Söğüt'ün 16 km güneydoğusu, Rodos Adası'nın 17 km kuzeydoğusu açıklarında, Ege-Kıbrıs Yayı üzerinde gerçekleşti.
Halk, sokaklara çıktı. pic.twitter.com/KhzIUcUUXm– RUSEN || Press (@RusenPress) June 2, 2025
⚠️ Earthquake Alert: Turkey 🇹🇷– The Curious Quill (@PleasingRj) June 3, 2025
At least 69 people injured after jumping out of buildings in panic during a 5.9–6.0 magnitude earthquake off Marmaris, Turkey – governor confirms.
Quake struck at 2:17 AM, ~26 km south of the city.
Stay safe, Türkiye. 🇹🇷#Earthquake #Marmaris… pic.twitter.com/Qqiz5R2QGB
Президія з питань катастроф і надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомила, що епіцентр землетрусу знаходився в Середземному морі, а поштовхи сталися о 02:17 ночі.
Землетрус відчувався і в сусідніх регіонах, зокрема на грецькому острові Родос.
ОНОВЛЕНО 08:27. Губернатор провінції Мугла заявив, що 14-річна дитина померла внаслідок панічної атаки під час землетрусу. З 69 громадян, які постраждали через паніку або стрибки з висоти, 16 отримали допомогу на місці. Вісім осіб пройшли лікування та були виписані. Обстеження та лікування ще 46 людей тривають у відділенні невідкладної допомоги.
Зазначимо, наприкінці квітня у районі Стамбула в межах години сталося вісім землетрусів, включно з найсильнішим магнітудою 6,2. Щонайменше 236 осіб отримали медичну допомогу через травми, що сталися під час спроб вистрибнути з будівель або через панічні атаки.
Тоді багато жителів міста провели ніч на вулиці, боячись повернутися до своїх домівок.
Через два дні після цього потужного землетрусу в Стамбулі знову фіксували серію підземних поштовхів.