Туреччину сколихнув землетрус: понад 60 постраждалих, загинула дитина

Турецьке місто сколихнув землетрус магнітудою 5,8, внаслідок якого понад 60 людей постраждали.

Про це пише агентство AP із посиланням на дані Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини, передає "Європейська правда".

У вівторок, 3 червня, у прибережному місті Мармарис (провінція Мугла) стався землетрус магнітудою 5,8. За словами губернатора міста, наразі серйозних руйнувань не зафіксовано.

Türkiye-Marmaris açıklarında 6,2-6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem, Marmaris'in 30 km güney, Söğüt'ün 16 km güneydoğusu, Rodos Adası'nın 17 km kuzeydoğusu açıklarında, Ege-Kıbrıs Yayı üzerinde gerçekleşti.



Halk, sokaklara çıktı. pic.twitter.com/KhzIUcUUXm – RUSEN || Press (@RusenPress) June 2, 2025

⚠️ Earthquake Alert: Turkey 🇹🇷

At least 69 people injured after jumping out of buildings in panic during a 5.9–6.0 magnitude earthquake off Marmaris, Turkey – governor confirms.



Quake struck at 2:17 AM, ~26 km south of the city.

Stay safe, Türkiye. 🇹🇷#Earthquake #Marmaris… pic.twitter.com/Qqiz5R2QGB – The Curious Quill (@PleasingRj) June 3, 2025

Президія з питань катастроф і надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомила, що епіцентр землетрусу знаходився в Середземному морі, а поштовхи сталися о 02:17 ночі.

Землетрус відчувався і в сусідніх регіонах, зокрема на грецькому острові Родос.

ОНОВЛЕНО 08:27. Губернатор провінції Мугла заявив, що 14-річна дитина померла внаслідок панічної атаки під час землетрусу. З 69 громадян, які постраждали через паніку або стрибки з висоти, 16 отримали допомогу на місці. Вісім осіб пройшли лікування та були виписані. Обстеження та лікування ще 46 людей тривають у відділенні невідкладної допомоги.

Зазначимо, наприкінці квітня у районі Стамбула в межах години сталося вісім землетрусів, включно з найсильнішим магнітудою 6,2. Щонайменше 236 осіб отримали медичну допомогу через травми, що сталися під час спроб вистрибнути з будівель або через панічні атаки.

Тоді багато жителів міста провели ніч на вулиці, боячись повернутися до своїх домівок.

Через два дні після цього потужного землетрусу в Стамбулі знову фіксували серію підземних поштовхів.