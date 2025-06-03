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Туреччину сколихнув землетрус: понад 60 постраждалих, загинула дитина

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Новини — Вівторок, 3 червня 2025, 08:17 — Уляна Кричковська

Турецьке місто сколихнув землетрус магнітудою 5,8, внаслідок якого понад 60 людей постраждали.

Про це пише агентство AP із посиланням на дані Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини, передає "Європейська правда".

У вівторок, 3 червня, у прибережному місті Мармарис (провінція Мугла) стався землетрус магнітудою 5,8. За словами губернатора міста, наразі серйозних руйнувань не зафіксовано.

Президія з питань катастроф і надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомила, що епіцентр землетрусу знаходився в Середземному морі, а поштовхи сталися о 02:17 ночі. 

Землетрус відчувався і в сусідніх регіонах, зокрема на грецькому острові Родос.

ОНОВЛЕНО 08:27. Губернатор провінції Мугла заявив, що 14-річна дитина померла внаслідок панічної атаки під час землетрусу. З 69 громадян, які постраждали через паніку або стрибки з висоти, 16 отримали допомогу на місці. Вісім осіб пройшли лікування та були виписані. Обстеження та лікування ще 46 людей тривають у відділенні невідкладної допомоги.

Зазначимо, наприкінці квітня у районі Стамбула в межах години сталося вісім землетрусів, включно з найсильнішим магнітудою 6,2. Щонайменше 236 осіб отримали медичну допомогу через травми, що сталися під час спроб вистрибнути з будівель або через панічні атаки. 

Тоді багато жителів міста провели ніч на вулиці, боячись повернутися до своїх домівок.

Через два дні після цього потужного землетрусу в Стамбулі знову фіксували серію підземних поштовхів.

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