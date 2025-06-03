Турцию потрясло землетрясение: более 60 пострадавших, погиб ребенок

Турецкий город потрясло землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого более 60 человек пострадали.

Об этом пишет агентство AP со ссылкой на данные Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, передает "Европейская правда".

Во вторник, 3 июня, в прибрежном городе Мармарис произошло землетрясение магнитудой 5,8. По словам губернатора города, на данный момент серьезных разрушений не зафиксировано.

Türkiye-Marmaris açıklarında 6,2-6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem, Marmaris'in 30 km güney, Söğüt'ün 16 km güneydoğusu, Rodos Adası'nın 17 km kuzeydoğusu açıklarında, Ege-Kıbrıs Yayı üzerinde gerçekleşti.



Halk, sokaklara çıktı. pic.twitter.com/KhzIUcUUXm – RUSEN || Press (@RusenPress) June 2, 2025

⚠️ Earthquake Alert: Turkey 🇹🇷

At least 69 people injured after jumping out of buildings in panic during a 5.9–6.0 magnitude earthquake off Marmaris, Turkey – governor confirms.



Quake struck at 2:17 AM, ~26 km south of the city.

Stay safe, Türkiye. 🇹🇷#Earthquake #Marmaris… pic.twitter.com/Qqiz5R2QGB – The Curious Quill (@PleasingRj) June 3, 2025

Президиум по вопросам катастроф и чрезвычайных ситуаций (AFAD) сообщил, что эпицентр землетрясения находился в Средиземном море, а толчки произошли в 02:17 ночи.

Землетрясение ощущалось и в соседних регионах, в частности на греческом острове Родос.

ОБНОВЛЕНО 08:27. Губернатор провинции Мугла заявил, что 14-летний ребенок скончался в результате панической атаки во время землетрясения. Из 69 граждан, пострадавших из-за паники или прыжков с высоты, 16 получили помощь на месте. Восемь человек прошли лечение и были выписаны. Обследование и лечение еще 46 человек продолжаются в отделении неотложной помощи.

Отметим, в конце апреля в районе Стамбула в течение часа произошло восемь землетрясений, включая самое сильное магнитудой 6,2. По меньшей мере 236 человек получили медицинскую помощь из-за травм, полученных при попытках выпрыгнуть из зданий или из-за панических атак.

Тогда многие жители города провели ночь на улице, боясь вернуться в свои дома.

Через два дня после этого мощного землетрясения в Стамбуле снова зафиксировали серию подземных толчков.