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Турцию потрясло землетрясение: более 60 пострадавших, погиб ребенок

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Новости — Вторник, 3 июня 2025, 08:17 — Уляна Кричковская

Турецкий город потрясло землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого более 60 человек пострадали.

Об этом пишет агентство AP со ссылкой на данные Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, передает "Европейская правда".

Во вторник, 3 июня, в прибрежном городе Мармарис произошло землетрясение магнитудой 5,8. По словам губернатора города,  на данный момент серьезных разрушений не зафиксировано.

Президиум по вопросам катастроф и чрезвычайных ситуаций (AFAD) сообщил, что эпицентр землетрясения находился в Средиземном море, а толчки произошли в 02:17 ночи.

Землетрясение ощущалось и в соседних регионах, в частности на греческом острове Родос.

ОБНОВЛЕНО 08:27. Губернатор провинции Мугла заявил, что 14-летний ребенок скончался в результате панической атаки во время землетрясения. Из 69 граждан, пострадавших из-за паники или прыжков с высоты, 16 получили помощь на месте. Восемь человек прошли лечение и были выписаны. Обследование и лечение еще 46 человек продолжаются в отделении неотложной помощи.

Отметим, в конце апреля в районе Стамбула в течение часа произошло восемь землетрясений, включая самое сильное магнитудой 6,2. По меньшей мере 236 человек получили медицинскую помощь из-за травм, полученных при попытках выпрыгнуть из зданий или из-за панических атак.

Тогда многие жители города провели ночь на улице, боясь вернуться в свои дома.

Через два дня после этого мощного землетрясения в Стамбуле снова зафиксировали серию подземных толчков.

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Турция стихийные бедствия
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