Турцию потрясло землетрясение: более 60 пострадавших, погиб ребенок

Турецкий город потрясло землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого более 60 человек пострадали.

Об этом пишет агентство AP со ссылкой на данные Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, передает "Европейская правда".

Во вторник, 3 июня, в прибрежном городе Мармарис произошло землетрясение магнитудой 5,8. По словам губернатора города, на данный момент серьезных разрушений не зафиксировано.

⚠️ Earthquake Alert: Turkey 🇹🇷

At least 69 people injured after jumping out of buildings in panic during a 5.9–6.0 magnitude earthquake off Marmaris, Turkey – governor confirms.



Quake struck at 2:17 AM, ~26 km south of the city.

Stay safe, Türkiye. 🇹🇷#Earthquake #Marmaris… pic.twitter.com/Qqiz5R2QGB