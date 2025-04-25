У Стамбулі досі фіксують серію підземних поштовхів після сильного землетрусу

В турецькому Стамбулі у п’ятницю, 25 квітня, фіксували серію підземних поштовхів – через два дні після потужного землетрусу магнітудою 6,2, внаслідок якого постраждали понад 200 осіб.

Про це повідомило агентство dpa, інформує "Європейська правда".

Серія підземних поштовхів магнітудою до 3,6 була зафіксована на околицях міста в п'ятницю вранці.

Багато людей вирішили знову провести ніч просто неба через побоювання нового сильного землетрусу.

Деякі експерти, яких цитували турецькі ЗМІ, прогнозували землетрус магнітудою 7,7.

Землетрус магнітудою 6,2 було зареєстровано у середу незадовго до 13:00, епіцентр знаходився в Мармуровому морі недалеко від міста.

За ним послідувала низка афтершоків силою від 4 до 5 балів.

Міністерство міського розвитку Туреччини повідомило, що наразі в регіоні зареєстровано близько 1400 повідомлень про пошкодження будівель.