В Палате представителей поддерживают санкции против РФ, которые подготовили в Сенате

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон утверждает, что он и многие конгрессмены поддерживают законопроект об усилении санкций против России, который подготовили в Сенате.

Его слова цитирует New York Post, пишет "Европейская правда".

Джонсон выразил поддержку усилиям Конгресса по введению санкций против Кремля в связи с войной России против Украины.

"Многие члены Конгресса хотят, чтобы мы сильнее санкционировали Россию. И я поддерживаю это", – заявил он.

Поддержка спикера Палаты представителей по законопроекту, который наказывает Россию за войну против Украины, появляется на фоне двухпартийных усилий в Сенате ввести масштабные санкции против России.

Речь идет о законопроекте, который подали сенаторы Ричард Блументаль и Линдси Грэм вместе с 80 соавторами. Он будет предусматривать дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия. Законопроект предусматривает введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

1 июня Грэм заявил, что стремится ввести новые санкции против России до саммита стран "Группы семи" в июне.

Также он ожидает, что верхняя палата Конгресса на этой неделе начнет рассмотрение новых масштабных санкций против России из-за отсутствия прогресса в достижении перемирия в Украине.