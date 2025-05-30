У Сенаті США очікують, що "наступного тижня" почнуть розгляд нових санкцій проти РФ

Сенатор-республіканець Лінді Грем очікує, що верхня палата Конгресу вже наступного тижня почне розгляд нових масштабних санкцій проти Росії через відсутність прогресу в досягненні перемир'я в Україні.

Про це він сказав у розмові з журналістами під час візиту до Києва у пʼятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Грем, який є співавтором законопроєкту про нові санкції проти Росії, заявив, що Україна зробила все, про що її просили США, тоді як Росія нікому не повідомляє про свої подальші наміри в контексті мирного процесу.

"Годі розмов, час діяти… Я очікую, що наступного тижня Сенат почне розглядати законопроєкт про санкції", – анонсував сенатор.

Що стосується нижньої палати Конгресу, згода якої також буде потрібною для схвалення нових санкцій, Грем заявив, що є "члени Палати представників, які готові діяти, і ви побачите дії Конгресу".

Нагадаємо, сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я.

Законопроєкт передбачає запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Сенатори регулярно оприлюднюють погрози вдарити по РФ санкціями, які назвали "розгромними", але досі до реалізації не дійшло.

За даними WSJ, президент США Дональд Трамп обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня – але рішення не гарантоване.