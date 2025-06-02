Республіканський сенатор Грем очікує посилення санкцій проти РФ до саміту G7
Республіканський сенатор Ліндсі Грем заявив, що прагне запровадити нові санкції проти Росії до саміту країн Групи семи (G7) у червні.
Його слова цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".
У спільній заяві з демократом Річардом Блументалем сенатори зазначили, що Європа та США повинні вжити заходів, щоб зупинити Китай та Індію від закупівлі дешевої російської нафти.
"До саміту G7 ми сподіваємось запровадити санкції – у координації з Європою – щоб надіслати чіткий сигнал Китаю", – заявили вони у неділю після зустрічей у Парижі з кількома французькими посадовцями.
За словами сенаторів, їхній законопроєкт про санкції проти Росії, спрямований на припинення фінансування війни Москви в Україні, вже має 82 співавтори.
Грем та Блументаль також провели телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
"Ми запевнили президента Макрона та його команду, що вважаємо: Путін лише імітує бажання миру, а насправді готується до військового наступу наприкінці літа або восени", – заявили сенатори та додали, що Макрон також підтримує зниження встановленої G7 граничної ціни на російську нафту.
Саміт G7 відбудеться з 15 по 17 червня.
Наразі неясно, чи готовий американський президент Дональд Трамп, який закликає до припинення вогню між Росією та Україною, підтримати жорсткіші дії проти Москви.
Законопроєкт Грема передбачає введення 500% мит на імпорт із країн, які купують російські нафтопродукти та уран. Такий крок, ймовірно, спричинив би серйозні потрясіння на світових нафтових ринках.
30 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами та подякував їм за таку ініціативу.
Того ж дня стало відомо, що Грем очікує, що верхня палата Конгресу вже цього тижня почне розгляд нових масштабних санкцій проти Росії через відсутність прогресу в досягненні перемир'я в Україні.