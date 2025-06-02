Переговори між Україною та Росією у Стамбулі завершились

Переговори між українською та російською делегаціями, які зібрались у понеділок у Стамбулі, завершились.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ "РИА Новости" й ТАСС, пише "Європейська правда".

Загалом переговори між представниками України та Росії тривали трохи більш як годину. Їм передувало вступне слово міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який був присутній у переговорній залі.

Завершення переговорів непрямо підтвердив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, який написав у Telegram, що українська сторона "офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути".

"Йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях", – написав Єрмак.

Перед переговорами з росіянами перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії.

Раніше ми також повідомляли, з якими пропозиціями делегація України вирушила до Стамбула.