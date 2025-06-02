ЗМІ: Росія не змінила ультимативних вимог до України на переговорах у Стамбулі

Так званий "меморандум" з пропозиціями про припинення вогню і завершення війни, який Росія передала Україні, так само містить ультимативні вимоги з визнанням російської окупації територій.

Про це Axios дізналось від українського посадовця, який говорив на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

За словами джерела Axios, позиція Росії, викладена в "меморандумі", залишається "звичною" і містить, зокрема, вимоги про виведення військ України з територій, на які претендує Росія.

Російська делегація також запропонувала до 10 липня повернути незаконно вивезених 10 українських дітей – невелику частку з переліку, який передала Україна на переговорах.

За словами двох джерел Axios, глава російської делегації Владімір Мединський назвав "пропагандою" заяви про викрадення Росією десятків тисяч українських дітей і закликав не "кидатися божевільними цифрами".

"Ніякого викрадення немає. Російські солдати не викрадають. Вони лише врятували їх, бо їхнє життя було в небезпеці. Не влаштовуйте шоу для європейських співчутливих тіточок, які самі не мають дітей", – цитує Мединського Axios.

Зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.

За підсумками зустрічі сторони змогли досягти домовленості про чергові обміни окремих категорій військових.

А в російській делегації заявили, що пропонують Києву тимчасове припинення вогню на окремих ділянках фронту.