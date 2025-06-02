Рішення про обміни і зустріч лідерів: Умєров розповів про підсумки переговорів з РФ

За підсумками зустрічі делегацій України та Росії у Стамбулі в понеділок сторони змогли досягти домовленості про чергові обміни окремих категорій військових.

Про це сказав на брифінгу міністр оборони Рустем Умєров, який очолює делегацію України, пише "Європейська правда".

Умєров зазначив, що Україна на зустрічі в понеділок уперше побачила пропозиції Росії щодо припинення вогню і завершення війни, а відповіді на українські пропозиції Москва так і не надала.

"Наші команди матимуть тиждень на вивчення документів, після чого ми зможемо скоординувати подальші кроки", – зазначив він.

Глава Міноборони водночас сказав, що сторони в питанні звільнення військовополонених домовились "зосередитись на конкретних категоріях, а не на числах".

"Ми домовились про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років, "всіх на всіх". Також ми домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів", – перелічив він.

Умєров підтвердив, що Україна передала Росії список із кількох сотень українських дітей, які були депортовані до РФ, і очікує дій Москви у цьому напрямку.

Іншим пунктом порядку денного переговорів була організація зустрічі на рівні лідерів із можливим залученням інших лідерів, наприклад президента США.

"Ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів. Ми запропонували російській стороні провести зустріч на рівні лідерів до кінця цього місяця – з 20 по 30 червня. Це дуже важливо для переговорного процесу", – додав Умєров.

Зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.

Перед переговорами з росіянами перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії.

Раніше ЄвроПравда також повідомляла, з якими пропозиціями делегація України вирушила до Стамбула.