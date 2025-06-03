США значно скоротили військову присутність у Сирії

США значно скоротили свою військову присутність у Сирії на тлі потепління відносин з Дамаском після того, як у грудні минулого року повстанці повалили режим колишнього президента Башара Асада.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив спеціальний посланець США в цій країні Томас Барак, якого цитує Financial Times.

Скорочення військової присутності відображає зміну регіонального безпекового ландшафту і поліпшення відносин між колишньою державою-парією і Білим домом.

Як сказав Барак, Вашингтон скоротив кількість баз з п'яти до трьох і в кінцевому підсумку залишить лише одну.

Він додав, що регіональні партнери повинні будуть посилити нову систему безпеки.

"Наша робота не полягає в тому, щоб бути гарантом безпеки для всіх і кожного", – сказав Барак.

За його словами, існує можливість "розпочати новий діалог для всіх в регіоні, вільний від американського втручання".

У квітні Пентагон заявив, що скоротить чисельність військ на північному сході Сирії, де вони проводять свою операцію проти ІДІЛ з 2014 року, з двох тисяч до "менш ніж 1000 осіб", що має стати відображенням "успіху Сполучених Штатів у боротьбі з ІДІЛ".

Також варто зазначити, що нещодавно посол США при НАТО Метью Вітакер заявляв, що Вашингтон може почати переговори з європейськими союзниками про скорочення американського військового контингенту в Європі пізніше цього року.

Американські військові мають на континенті понад 100 тисяч військовослужбовців, але глава Пентагону Піт Гегсет раніше казав європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.

Головнокомандувач Збройних сил США в Європі й НАТО генерал Крістофер Каволі виступив проти виведення американських військ з Європи.

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