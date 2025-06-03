США значительно сократили военное присутствие в Сирии

США значительно сократили свое военное присутствие в Сирии на фоне потепления отношений с Дамаском после того, как в декабре прошлого года повстанцы свергли режим бывшего президента Башара Асада.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил специальный посланник США в этой стране Томас Барак, которого цитирует Financial Times.

Сокращение военного присутствия отражает изменение регионального ландшафта безопасности и улучшение отношений между бывшим государством-парией и Белым домом.

Как сказал Барак, Вашингтон сократил количество баз с пяти до трех и в конечном итоге оставит лишь одну.

Он добавил, что региональные партнеры должны будут усилить новую систему безопасности.

"Наша работа не заключается в том, чтобы быть гарантом безопасности для всех и каждого", – сказал Барак.

По его словам, существует возможность "начать новый диалог для всех в регионе, свободный от американского вмешательства".

В апреле Пентагон заявил, что сократит численность войск на северо-востоке Сирии, где они проводят свою операцию против ИГИЛ с 2014 года, с двух тысяч до "менее чем 1000 человек", что должно стать отражением "успеха Соединенных Штатов в борьбе с ИГИЛ".

Также стоит отметить, что недавно посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявлял, что Вашингтон может начать переговоры с европейскими союзниками о сокращении американского военного контингента в Европе позже в этом году.

Американские военные имеют на континенте более 100 тысяч военнослужащих, но глава Пентагона Пит Хегсет ранее говорил европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет длиться вечно.

Главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе и НАТО генерал Кристофер Каволи выступил против вывода американских войск из Европы.

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