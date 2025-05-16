У США готуються до переговорів про скорочення американського контингенту в Європі

Сполучені Штати можуть почати переговори з європейськими союзниками про скорочення американського військового контингенту в Європі пізніше цього року.

Про це заявив у п'ятницю посол США при НАТО Метью Вітакер, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про те, чи адміністрація президента США Трампа розглядає можливість виведення військ із Європи, Вітакер сказав, що "нічого не вирішено".

"Але щойно ми ухвалимо рішення, ми почнемо ці переговори в рамках НАТО. Це буде, безумовно, після саміту (в Гаазі – Ред.), десь наприкінці року, ми почнемо ці переговори... Усі наші союзники готові до цього", – додав він.

Вітакер сказав, що США обговорять із союзниками будь-які зміни в чисельності військ, щоб уникнути прогалин у безпеці.

"Це більш ніж 30-річне бажання США (скоротити війська в Європі – Ред.), президент Трамп просто сказав: досить, це буде зроблено, і це буде зроблено зараз, це буде зроблено впорядковано, але ми не будемо більше терпіти зволікання в цій ситуації... Нам просто потрібно опрацювати практичні наслідки", – зазначив посол.

При цьому він запевнив, що "Сполучені Штати залишаться в цьому альянсі, і ми будемо великим другом і великим союзником".

Американські військові мають на континенті понад 100 тисяч військовослужбовців, але глава Пентагону Піт Гегсет раніше казав європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.

У квітні ЗМІ повідомили, що у Міністерстві оборони США розглядають пропозицію вивести до 10 тисяч військовослужбовців з Європи.

Головнокомандувач Збройних сил США в Європі й НАТО генерал Крістофер Каволі виступив проти виведення американських військ з Європи.

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