У Німеччині затримали сирійця, що міг бути учасником тортур у в'язницях Асада

У Німеччині взяли під варту громадянина Сирії, підозрюваного в участі у системних тортурах в одній із в’язниць режиму Башара аль-Асада.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У німецькій землі Рейнланд-Пфальц затримали 47-річного сирійця Фахада А., якого федеральна прокуратура звинувачує у злочинах проти людяності. У минулому він, як вважають, працював наглядачем у сумнозвісній в’язниці Аль-Хатіб та брав участь у системних тортурах проти людей, яких там утримували.

Слідство вважає, що Фахад А. протягом 2011-2012 років брав участь у понад сотні допитів. Він приводив ув’язнених на допити та брав участь у частині з них. Поширеними практиками вибивання свідчень із в’язнів було побиття і застосування електричного струму.

Також вважають, що екснаглядач мав доручення знущатися над ув’язненими вночі – будити, поливаючи обличчя водою. У кількох випадках він нібито підвішував ув’язнених у незручних позах, залишаючи їх так на тривалий час.

Німецька федеральна прокуратура вважає підозрюваного співвинуватцем щонайменше 70 смертей у в’язниці.

Фарад А. став третім затриманим у Німеччині за підозрами щодо злочинів у в’язницях Асада. Його ім’я вже виринало під час судового процесу у Вищому земельному суді Кобленца, де судили Анвара Р. – тодішнього начальника Фахада. Сам чоловік на той момент ще був не у Німеччині, він прибув лише у 2023 році.

Нагадаємо, у Норвегії в 2025 році засудили до ув’язнення сестер, які захопились ІДІЛ і поїхали в Сирію.

У Нідерландах восени 2024 року почався перший в країні процес над жінкою з ІДІЛ за використання рабської праці під час перебування у Сирії.



