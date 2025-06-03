В Германии осудили сирийца за преступления режима Асада

Высший суд немецкого города Штутгарт во вторник приговорил 33-летнего сирийца к пожизненному заключению за преступления против человечности и военные преступления во время гражданской войны в Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

Суд установил, что осужденный сириец вскоре после начала гражданской войны в стране в 2011 году присоединился к шиитской вооруженной группировке "Хезболла", которая воевала на стороне режима Башара Асада.

Мужчина совершил несколько преступлений, в частности застрелил семью во время рейда на их дом в августе 2012 года, пытал 27-летнего мужчину в апреле 2013-го и ограбил и пытал 40-летнего торговца.

Во время судебного процесса, который длился с середины октября 2024 года, были допрошены 30 свидетелей – в основном выходцев из Сирии. Судебное разбирательство длилось 42 дня.

33-летнего подсудимого приговорили к пожизненному заключению за преступления против человечности и военные преступления. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Немецкие суды уже не впервые выносят приговоры в связи с международными преступлениями, совершенными во время гражданской войны в Сирии.

Прецедент заложил судебный процесс, который завершился в 2022 году пожизненным заключением для сирийского полковника Анвара Р.

На прошлой неделе сообщалось, что в Германии взяли под стражу 47-летнего гражданина Сирии, подозреваемого в участии в систематических пытках в одной из тюрем режима Башара Асада.