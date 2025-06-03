Іспанія скасувала військовий контракт майже на 300 млн євро, повʼязаний з Ізраїлем

Іспанське Міністерство оборони відкликало ліцензії ізраїльської компанії Rafael Advanced Defense System на виробництво в Іспанії протитанкових ракет SPIKE LR2, що відображає жорсткіший курс Мадрида на тлі ситуації в Газі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

Ще до терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року Іспанія уклала контракт на поставку 168 систем протитанкових ракет на 285 млн євро.

Ліцензію на виробництво в Іспанії отримала компанія PAP Tecnos – іспанська дочірня компанія ізраїльської Rafael Advanced Defense Systems.

Нині іспанське Міністерство оборони скасувало цей тендер і розпочало переорієнтацію програми для придбання протитанкових ракет не ізраїльського походження.

Джерела Europa Press у Міноборони Іспанії заявили, що рішення ухвалили в межах зусиль зі зменшення залежності оборонного сектора від Ізраїлю.

Це не перший подібний крок лівого іспанського уряду: раніше він скасував угоду вартістю 6,6 млн євро, яка передбачала закупівлю 15 мільйонів боєприпасів в ізраїльської компанії.

Іспанія, як відомо, займає досить жорстку позицію щодо війни Ізраїлю в секторі Гази.